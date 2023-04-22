منع نائبة ديموقراطية متحولة جنسيا من الكلام في برلمان ولاية مونتانا الأميركية

مُنعت نائبة ديموقراطية متحولة جنسيا من المشاركة في نقاشات برلمان ولاية مونتانا الأميركية بعد أن قالت لزملائها الجمهوريين إن إقرارهم مشروع قانون يحظر تقديم الرعاية الصحية للقاصرين المتحولين لتأكيد جنسهم "سيلطخ أيديهم بالدماء".





وأبلغ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون النائبة زوي زيفير بأنه لن يسمح لها بالكلام حتى تعتذر عما بدر منها من تعليقات، في أحدث جدل حول مسألة حقوق المتحولين التي تقسم المجتمع الأميركي.





وقالت زيفير أول نائبة متحولة جنسيا في الولاية لزملائها الثلاثاء "إذا صوتّم بنعم على مشروع القانون هذا وبنعم على هذه التعديلات، آمل أنكم في المرة المقبلة التي تتضرعون فيها إلى الله وتحنون رؤوسكم للصلاة أن تروا الدماء التي تلطخ أيديكم".