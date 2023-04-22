سبعة قتلى حصيلة انفجار داخل منجم للفحم في كولومبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلى الجمعة، مع عثور رجال الانقاذ على أربع جثث أخرى.





وأعلن الحصيلة الجديدة ألفارو فارفان رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في وسط البلاد.





ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومترا شمال العاصمة بوغوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

