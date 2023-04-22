روسيا تصنّف صحافيا بلغاريا "عميلا أجنبيا" وتأمر باعتقاله

أدرجت روسيا الجمعة صحافيا بلغاريا منتقدا للكرملين منذ فترة طويلة على قائمة "العملاء الأجانب" وأصدرت أمرا باعتقاله، في استخدام نادر من نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي.





ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي بغزو أوكرانيا، تكثف موسكو جهودها لاسكات المنتقدين والمعارضين، إلى درجة إغلاق أو تعليق عمل غالبية وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.





ويعد الصحافي البلغاري كريستو غروزيف البالغ 53 عاما من أبرز المختصين بالشأن الروسي في موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، وقد لعب دورا رئيسيا في التحقيق المتعلق بكشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.