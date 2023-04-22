المحكمة العليا الأميركية تبقي موقتا على حق استخدام أقراص الإجهاض

أبقت المحكمة العليا الأميركية الجمعة موقتا على الحق في استخدام النساء لأقراص الإجهاض في البلاد، وجمدت بقرارها هذا أحكاما سبق وأن أصدرتها محاكم أدنى بحظر استخدام هذه الأقراص أو تقييد الوصول إليها.





واعترض قاضيان على القرار في أبرز قضية إجهاض تشهدها المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء منذ أن قضت العام الماضي بإبطال الحق الدستوري بالإجهاض.





وكان قاض فدرالي قد أصدر حكما بحظر أقراص "ميفيبريستون" التي تحظى منذ عام 2000 بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه" وتستخدم في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.