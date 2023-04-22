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جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي

أخبار دولية
2023-04-21 | 23:57
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جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي
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جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي

أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم أدى إلى مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، وعن كمين آخر، وفق ما أفاد الجمعة موقع "سايت انتلجينس غروب".
 
     
وكانت مذكّرة للرئاسة المالية صدرت الخميس قد أفادت بأنّ عمر تراوري، مدير مكتب رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم الثلاثاء قرب الحدود الموريتانية.

أخبار دولية

القاعدة

رئيس المجلس العسكري الحاكم

مالي

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