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ثوران بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا ولا أضرار
أخبار دولية
2023-04-22 | 02:32
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ثوران بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا ولا أضرار
سجّل انفجار في بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا من دون أن يؤثر على السكان أو البنى التحتية، كما أعلنت السلطات.
وقال عالم الجيولوجيا بلاس سانشيز في تسجيل فيديو وزعته اللجنة الوطنية للحالات الطارئة على وسائل الإعلام، إن البركان الواقع في مقاطعة غواناكاستي (شمال غرب) ويبلغ ارتفاعه 1895 مترا قذف حمما بلغ ارتفاعها "حوالى 2500 متر فوق القمة".
وأضاف أن ذلك أدى إلى سقوط مواد ساخنة خارج البحيرة (فوهة البركان) نقلتها أنهار إلى الجانب الشمالي من البركان.
وتابع العالِم أن انفجارات سجلت طوال الأسبوع في البركان وإن لم تكن كبيرة إلى هذا الحد، وألقت مواد في الأنهار، موضحا أن هذا النوع من الثوران يشير إلى زيادة في النشاط البركاني.
وطلبت السلطات من سكان البلدات الواقعة على السفح الشمالي للبركان عدم الاقتراب في الوقت الحالي من الأنهار والجداول التي تنحدر منه بسبب احتمال تلوثها بالمواد المنبعثة بسبب ثورانه.
وقالت اللجنة الوطنية للحالات الطارئة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.
وتضم كوستاريكا 120 بركانا خمسة منها فقط ما زالت نشطة.
أخبار دولية
بركان رينكون ديلا فييخا
كوستاريكا
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