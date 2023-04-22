وزيرا الخارجية الإيراني والاماراتي: تأكيد على أهمية تطوير التعاون بما في ذلك في القطاع الخاص

أكد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، على أهمية تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في القطاع الخاص.



ووصف عبد اللهيان العلاقات بين البلدين بالمتقدمة، لافتا الى لقاءات ومشاورات نشطة تجري حاليا بين مسؤولي البلدين.



وبحسب وكالة ايرنا، لفت وزير الخارجية الإماراتية إلى المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، وتطرق الى التطورات في المنطقة قائلا: "لقد شهدنا تعزيز التعاون في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك العلاقات الجيدة بين طهران والرياض والأوضاع الجديدة في سوريا".