وكالة سانا: القوات الأميركية في سوريا أخرجت خلال الساعات الماضية عشرات صهاريج النفط باتجاه العراق

أفادت وكالة سانا بأنّ القوات الأميركية في سوريا أخرجت خلال الساعات الماضية عشرات الصهاريج المحملة بالنفط باتجاه الأراضي العراقية.



وقالت الوكالة إن "الاحتلال الأميركي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج على دفعات رتلا من 34 صهريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، إضافة إلى 40 ناقلة أخرى مغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية".