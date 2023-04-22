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الفيليبين تعرب عن قلقها إزاء تصعيد التوترات في المياه المحيطة بتايوان
أخبار دولية
2023-04-22 | 08:28
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الفيليبين تعرب عن قلقها إزاء تصعيد التوترات في المياه المحيطة بتايوان
الفيليبين تعرب من الصين عن قلقها إزاء تصعيد التوترات في المياه المحيطة بتايوان
أعرب وزير الخارجية الفيليبيني إنريكي مانالو عن قلقه لنظيره الصيني تشين غانغ إزاء تصعيد التوترات في المياه المحيطة بتايوان، على ما أفادت مانيلا السبت.
التقى مانالو تشين فيما يسعى بلداهما إلى تعميق العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى إدارة نزاعهما في بحر الصين الجنوبي، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفيليبينية صدر بعد المحادثات.
وأضاف البيان: "أعاد الوزير مانالو تأكيد التزام الفيليبين سياسة الصين الواحدة فيما أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان".
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت إخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.
وقال تشين خلال المحادثات: "في ظل الوضع الإقليمي المضطرب، فإن علاقات صحية ومستقرة بين الصين والفيليبين لا تلبي تطلعات شعبينا فحسب، بل تتماشى أيضا مع التطلعات المشتركة لدول المنطقة".
وقال أمام منتدى في شنغهاي الجمعة إن الخطاب الأخير الذي يتهم الصين بزعزعة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان قد تكون له عواقب وخيمة.
أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان هذا الشهر كانت بمثابة محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.
وجاء ذلك ردا على اجتماع بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي في كاليفورنيا.
وقال مانالو إن الخلافات مع الصين في بحر الصين الجنوبي "لا تلخص" العلاقات بين البلدين اللذين اتفقا على إدارة الخلافات عبر الحوار والتعاون.
أخبار دولية
الفيليبين
الصين
التوترات
المياه المحيطة بتايوان
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