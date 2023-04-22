اليابان تضع الجيش في حالة تأهب تحسبا للتصدي لصاروخ كوري شمالي

أمرت اليابان جيشها بالاستعداد لإسقاط صاروخ بالستي كوري شمالي بعدما قالت بيونغ يانغ هذا الأسبوع إنها أصبحت مستعدة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري.



وسيتطلب وضع القمر الصناعي في المدار مقذوفا بعيد المدى يُحظر على كوريا الشمالية إطلاقه لأن الأمم المتحدة تعتبر ذلك اختبارا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية.



وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للقوات الوطنية السبت قد تصدر أوامر بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد صواريخ بالستية وغيرها وفق بيان صادر عن وزارته.



وطلب من الجيش تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار في حال سقوط صاروخ بالستي.



وتشمل الإجراءات نشر مدمّرات مزودة صواريخ اعتراضية من طراز إس إم-3 وكذلك وحدات عسكرية في مقاطعة أوكيناوا (جنوب) يمكنها تشغيل صواريخ باتريوت باك-3.