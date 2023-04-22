وصول سعوديين ورعايا من دول أخرى إلى جدة بعد إجلائهم من السودان

وصل عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحرا الى مدينة جدة، بعد إجلائهم من السودان، حيث دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.



وأوردت قناة "الإخبارية" عن وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول.