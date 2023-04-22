هجوم على "معسكر روسي" في وسط مالي

أقدم مهاجمون، يُرجح أنهم جهاديون، على مهاجمة معسكر للجيش في وسط مالي، بحسب ما اعلن مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، واصفين الموقع بأنه "معسكر روسي".



وبدأ العسكريون الحاكمون في مالي في عام 2022 العمل مع "مدربين" عسكريين روس، لكن مناوئي النظام يقولون إنهم مرتزقة ينتمون إلى مجموعة فاغنر.



وقال مسؤول محلي منتخب لفرانس برس مشترطًا عدم الكشف عن اسمه "لا يوجد لدينا حصيلة حتى الآن. الوضع ما زال مشوشا. قام جهاديون باستهداف المطار والمعسكر الروسي بجانبه".



وأكد مسؤولان عسكريان ماليان أيضًا أن الهجوم وقع في بلدة سيفاري في منطقة موبتي.



ووفق شهود عيان، دوت أربع انفجارات قرابة الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، أعقبها إطلاق نار من اسلحة آلية. وشوهد دخان بالقرب من المطار.



وقال مسؤول محلي آخر إنه تم استهداف المعسكر الروسي وطائراته - المعسكر قريب من المطار ... حاصر الجهاديون جزءا من المطار.



وقال هذا المسؤول إن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تمكنوا من إبطاء تقدم الجهاديين.



ويغطي معسكر مينوسما أربعة هكتارات وهو قريب من المطار ومن معسكر الجيش المالي الذي يوجد فيه الروس.



ورفض مسؤول من البعثة التعليق ردا على سؤال لفرانس برس.



وأوضح مصدر عسكري آخر أنه كان هجوما مركبًا تطلب استخدام عربة مفخخة وتقنيات حرب العصابات، قائلاً إنه سيعلن عن الحصيلة في ما بعد.