الخارجية المصرية: نتابع أوضاع الجالية المصرية بالسودان لإعداد عمليات الإجلاء

الخارجية المصرية تؤكّد أنها تتابع أوضاع الجالية المصرية بالسودان لإعداد عمليات الإجلاء



أعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت، أنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية والسلطات السودانية أوضاع الجالية المصرية في السودان، بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء، وفق وكالة "روسيا اليوم".



وقالت الوزارة في بيان: "ننسق ونتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك".



وناشدت الخارجية جميع المصريين الموجودين في السودان إلتزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والإنفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، إلى حين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.