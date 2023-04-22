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لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد "حل تفاوضي" بين أوكرانيا وروسيا

أخبار دولية
2023-04-22 | 09:59
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لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد &quot;حل تفاوضي&quot; بين أوكرانيا وروسيا
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لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد "حل تفاوضي" بين أوكرانيا وروسيا

لولا: البرازيل لا تريد المشاركة في الحرب بل تريد ارساء السلام

بعد أن انتقد الغربيون تصريحاته الأخيرة حول الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم، رفضه "المشاركة" في النزاع ورغبته في المساهمة في ايجاد "حل تفاوضي" بين كييف وموسكو.
     
وقال للصحافة عقب لقاء في لشبونة مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا: "في الوقت الذي تدين فيه حكومتي انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، ندافع ايضا عن الحل التفاوضي للنزاع".
      
وأضاف: "اننا بحاجة ملحة لمجموعة دول تجلس الى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا في آن". 

وشدّد على أن البرازيل لا تريد المشاركة في الحرب بل تريد ارساء السلام.
      
من جهته، قال الرئيس البرتغالي: "يعتبر الرئيس لولا ان الطريق لتحقيق سلام دائم وعادل يفترض اعطاء اولوية لطريق التفاوض. اما موقف البرتغال فيختلف اذ ترى لشبونة أن الطريق المحتمل إلى السلام يفترض مسبقا حق أوكرانيا في أن تكون قادرة على الرد على الغزو" الروسي.
      
ويريد لولا الذي عاد إلى السلطة بعد أن حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، وضع بلاده في قلب الاحداث الجيوسياسية العالمية ويحاول أن يلعب دورا متوازنا منذ بداية ولايته الجديدة.
      
وزار في شباط واشنطن للقاء نظيره الاميركي جو بايدن في البيت الابيض، ومؤخرا الصين أول شريك تجاري للبرازيل.
      
لكن لولا أثار جدلا كبيرا بعد أن أعلن في بكين أن على واشنطن التوقف عن "تشجيع الحرب" في أوكرانيا وعلى الاتحاد الاوروبي أن "يبدأ بالحديث عن السلام".
      
وقال مجددا السبت في لشبونة في اليوم الأول من زيارة دولة للبرتغال تستمر أربعة أيام: "إذا لم تتحدثوا عن السلام فإنكم تساهمون في الحرب".
      
وهذه الجولة التي تشمل زيارة لاسبانيا مطلع الاسبوع المقبل، هي أول رحلة رسمية له الى أوروبا منذ توليه مهامه في كانون الثاني.
 

أخبار دولية

لولا دا سيلفا

أوكرانيا

روسيا

البرازيل

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