الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحطم مروحية عسكرية في حيّ سكني بعاصمة مالي

أخبار دولية
2023-04-22 | 13:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحطم مروحية عسكرية في حيّ سكني بعاصمة مالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحطم مروحية عسكرية في حيّ سكني بعاصمة مالي

تحطم مروحية عسكرية في مالي

تحطمت مروحية السبت في حي سكني بالعاصمة المالية باماكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة الجهاديين، بحسب ما أفادت القوات المسلحة ومصادر.
     
وجاء الحادث اثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق السبت في شمال البلاد المضطرب.
     
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان: "حوالى الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية".
     
وأشارت إلى "احتمال وقوع ضحايا" من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. 
     
تواجه مالي أزمة أمنية منذ اندلاع حركة تمرد انفصالية العام 2012 في شمال البلاد تلاها تمرد جهادي مستمر. 
     
وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه إن الحادث وقع في حيّ ميسابوغو.
 
وصرح ضابط شرطة لوكالة فرانس برس أنه تم تطويق المنطقة.
 
وقال مصدر عسكري آخر طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس  إن "المروحية كانت عائدة من الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد جهاديين".
     
لم يذكر الجيش المالي تفاصيل عن العملية لكن مسؤولين محليين في بلدة نارا بشمال مالي قالوا إن هجوما وقع هناك صباح السبت.
     
وقالت السلطات المحلية إن "مهمة إمداد للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين على بعد عشرة كيلومترات فقط من موردية على الطريق المؤدي إلى نارا"، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
 
وتعرض وفد رسمي لكمين قرب نارا الثلاثاء قُتل فيه مدير مكتب الرئيس الانتقالي واثنان آخران على الأقل، وتبنت الهجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.
 
في وقت سابق من صباح السبت، هاجم مسلحون يشتبه في أنهم جهاديون معسكرًا في سيفاري بوسط مالي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو ستين آخرين، وفق مسؤولين محليين.
 
صعّد الجهاديون المرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية عملياتهم في وسط مالي والنيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
 
وقتل آلاف من المدنيين وعناصر الشرطة والجيش في أنحاء المنطقة، ونزح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.
     
يحكم عسكريون مالي الواقعة في منطقة الساحل منذ آب 2020.

أخبار دولية

تحطم

مروحية عسكرية

مالي

LBCI التالي
ثوران بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا ولا أضرار
جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

قتيلان في تحطم مروحية عسكرية في جنوب الولايات المتّحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-23

مقتل ضابطين ورتيب في تحطم مروحية عسكرية في الجزائر

LBCI
أخبار دولية
13:47

قتلى وجرحى في هجوم في مالي

LBCI
أخبار دولية
2023-04-22

هجوم على "معسكر روسي" في وسط مالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:00

فرنسا تجلي نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون

LBCI
أخبار دولية
10:45

إيطاليا تجلي رعاياها ورعايا سويسرا من السودان

LBCI
أخبار دولية
09:37

الرئيس الجزائري يزور فرنسا في النصف الثاني من حزيران

LBCI
أخبار دولية
08:55

بريطانيا أجلت دبلوماسيها وعائلاتهم من السودان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-21

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
منوعات
2023-04-22

بعد بيعه مقابل 6.1 ملايين دولار... هيكل الديناصور "ترينيتي" سيُعرض في بلجيكا

LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:49

صور من داخل الحافلة التي تنقل اللبنانيين الذين يتم اجلاؤهم من السودان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
04:12

حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:58

نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معمل نسيج القطن المهجور شاهد على الثورة الصناعية التي كان لبنان رائدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بين منير والزعتر قصّة... كيف بدأت وتطورت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان مرة جديدة الى العالمية... وهذه المرة عبر سلطاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
01:31

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

LBCI
أمن وقضاء
04:04

دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات

LBCI
آخر الأخبار
14:48

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ما مصير الامتحانات الرسمية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة