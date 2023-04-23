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بوريل يدعو البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان

أخبار دولية
2023-04-23 | 00:09
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بوريل يدعو البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان
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بوريل يدعو البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان

بوريل يدعو البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقال الأحد القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان.
      
وشدد بوريل في المقال الذي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمنا على صعيد الإقتصاد والتجارة والتكنولوجيا". 
      
وقال: "لهذا السبب أدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية". 

أخبار دولية

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبيو جوزيب بوريل

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