رئيس غواتيمالا يتوجه إلى تايوان لدعم "الشركاء الديموقراطيين"

رئيس غواتيمالا يتوجه إلى تايوان لدعم "الشركاء الديموقراطيين"

توجه رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي السبت إلى تايوان في زيارة دعم للجزيرة التي تتطلع لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول أميركا اللاتينية.



وقال جياماتي في فيديو نشر على تويتر: "نحن ذاهبون إلى تايوان لنرسل للعالم أيضًا رسالة واضحة بأن للدول الحق في الحكم الذاتي".



ويتضمن جدول زيارة الرئيس الغواتيمالي التي تستمر حتى الخميس إلقاء كلمة أمام الكونغرس التايواني ومعاينة شركة تكنولوجيا جنوب تايبيه وحضور مناسبة للترويج لمنتجات البن الغواتيمالي، وفق ما أفاد مكتب رئيسة تايوان.



وأعلن جياماتي عن زيارته بعد أسبوعين فقط من إستقباله رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في غواتيمالا سيتي، حيث تعهد بمواصلة دعم "الشركاء الديموقراطيين".