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قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم
أخبار دولية
2023-04-23 | 00:25
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قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم
قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الأحد أنها قدمت المساعدة لقوات أميركية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعًا عنيفًا.
وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأميركية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد من السفارة الأميركية".
أخبار دولية
قوات الدعم السريع
الولايات المتحدة
الخرطوم
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