بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم

بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت متأخر السبت أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، داعيًا لوضع حد للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال بايدن في بيان: "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالإلتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية".



وأعرب بايدن عن شكره لـ"المهارة الفائقة لجنودنا الذين قاموا بنقلهم إلى بر الأمان"، مشيرًا إلى أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.



ومع دخول المعارك أسبوعها الثاني، حض بايدن على "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" و"وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق" وإحترام "إرادة شعب السودان".