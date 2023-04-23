إنقطاع "شبه كامل" للإنترنت في السودان

إنقطاع "شبه كامل" للإنترنت في السودان

يعاني السودان الذي يشهد نزاعًا مسلحًا بين الجيش وقوات الدعم السريع إنقطاعًا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.



وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم: "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي إنهيارًا شبه كامل للإتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الإتصال الوطني حاليًا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".

