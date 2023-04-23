باريس تعبر عن "صدمتها" حيال نفي السفير الصيني لسيادة دول الإتحاد السوفياتي

باريس تعبر عن "صدمتها" حيال نفي السفير الصيني لسيادة دول الإتحاد السوفياتي

عبرت فرنسا مساء السبت عن "صدمتها" حيال تصريحات للسفير الصيني لديها نفى فيها أن تكون الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي تتمتع بسيادة وشكك في إنتماء شبه الجزيرة القرم إلى أوكرانيا.



وفي مقابلة مساء الجمعة مع قناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية، إعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي أن دول الإتحاد السوفياتي السابق "ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد إتفاق دولي لتجسيد وضعها كدولة سيادية".



وفي ما يخص شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، قال: "يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا. خروتشيف هو الذي قدم القرم لأوكرانيا في حقبة الإتحاد السوفياتي".



ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة الجدل حاليًا حول قضية حدود ما بعد الإتحاد السوفياتي، معتبرًا أن ما هو أكثر إلحاحًا اليوم هو تحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تبلغت بصدمة تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها.

