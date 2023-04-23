تركيا تعلن إجلاء مواطنيها من السودان

تركيا تعلن إجلاء مواطنيها من السودان

تعتزم تركيا الأحد إجلاء مواطنيها من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء السبت.



وقالت الوزارة في بيان: "تقرر في 23 نيسان ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برًا عبر المرور بدولة ثالثة،" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وبحسب الوزارة، فإن الإجلاء سيشمل أيضًا رعايا دول ثالثة طلبوا المساعدة.



ويعيش نحو 600 مواطن تركي في السودان.



وكان من المقرر إجلاء الأتراك من إثنين من أحياء الخرطوم وود مدني التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوبًا صباح الأحد بدءًا من الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.



لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم حتى إشعار آخر بسبب إنفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع.