الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موظفون في القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5,5% على أجورهم بعد مفاوضات وإضرابات
أخبار دولية
2023-04-23 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موظفون في القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5,5% على أجورهم بعد مفاوضات وإضرابات
زيادة 5,5% على أجور موظفين في القطاع العام الألماني بعد مفاوضات وإضرابات
حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور".
تفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وستزيد رواتب نحو 2,5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5,5% أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهريًا، اعتبارًا من آذار 2024.
واعتبارًا من حزيران 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط.
وقال رئيس نقابة Ver.di (فيردي) التي تمثل 2,5 مليون موظف في القطاع العام فرانك فيرنكه في بيان "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به".
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10,5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.
سيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
في أواخر آذار، انضّمت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، والتي بلغت ذروتها 10,4% على أساس سنوي في تشرين الاول/أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.
في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.
ودعت نقابة فيردي موظفي الأمن في مطار برلين إلى الإضراب عن العمل الاثنين.
اقتصاد
أخبار دولية
القطاع العام الألماني
زيادة 5
5%
أجور
مفاوضات وإضرابات
التالي
البابا فرنسيس يدعو إلى "الحوار" في السودان في مواجهة الوضع "الخطير"
تركيا تعلن إجلاء مواطنيها من السودان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-20
تحذير من مستوردي المواد الغذائية من ارتفاع أسعار سلع أساسية 15% مع رفع الدولار الجمركي الى 90 ألفًا
أخبار لبنان
2023-04-20
تحذير من مستوردي المواد الغذائية من ارتفاع أسعار سلع أساسية 15% مع رفع الدولار الجمركي الى 90 ألفًا
0
آخر الأخبار
2023-04-18
معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً
آخر الأخبار
2023-04-18
معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً
0
أخبار دولية
2023-04-14
الممرضون البريطانيون يرفضون عرضًا حكوميًا لزيادة الأجور ويعلنون الإضراب
أخبار دولية
2023-04-14
الممرضون البريطانيون يرفضون عرضًا حكوميًا لزيادة الأجور ويعلنون الإضراب
0
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:00
فرنسا تجلي نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون
أخبار دولية
11:00
فرنسا تجلي نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون
0
أخبار دولية
10:45
إيطاليا تجلي رعاياها ورعايا سويسرا من السودان
أخبار دولية
10:45
إيطاليا تجلي رعاياها ورعايا سويسرا من السودان
0
أخبار دولية
09:37
الرئيس الجزائري يزور فرنسا في النصف الثاني من حزيران
أخبار دولية
09:37
الرئيس الجزائري يزور فرنسا في النصف الثاني من حزيران
0
أخبار دولية
08:55
بريطانيا أجلت دبلوماسيها وعائلاتهم من السودان
أخبار دولية
08:55
بريطانيا أجلت دبلوماسيها وعائلاتهم من السودان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
آخر الأخبار
10:30
معلومات للـLBCI: وصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بورتسودان والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة-السعودية وقد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء
آخر الأخبار
10:30
معلومات للـLBCI: وصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بورتسودان والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة-السعودية وقد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم
0
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:42
عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين
أخبار لبنان
06:42
عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين
0
أخبار لبنان
04:12
حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني
أخبار لبنان
04:12
حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني
0
أخبار لبنان
03:58
نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال
أخبار لبنان
03:58
نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معمل نسيج القطن المهجور شاهد على الثورة الصناعية التي كان لبنان رائدها
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معمل نسيج القطن المهجور شاهد على الثورة الصناعية التي كان لبنان رائدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بين منير والزعتر قصّة... كيف بدأت وتطورت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بين منير والزعتر قصّة... كيف بدأت وتطورت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان مرة جديدة الى العالمية... وهذه المرة عبر سلطاته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان مرة جديدة الى العالمية... وهذه المرة عبر سلطاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
01:31
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا
فنّ
01:31
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا
2
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!
3
أمن وقضاء
04:04
دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
04:04
دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
4
حال الطقس
01:14
منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
حال الطقس
01:14
منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
5
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
6
آخر الأخبار
14:48
وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية
آخر الأخبار
14:48
وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية
7
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ما مصير الامتحانات الرسمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ما مصير الامتحانات الرسمية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store