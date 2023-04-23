اذربيجان تعلن إقامة نقطة تفتيش على طريق حيوي باتجاه ارمينيا

اذربيجان تقيم نقطة تفتيش على طريق حيوي باتجاه ارمينيا



اعلنت اذربيجان الأحد أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف بـاسم "ممر لاتشين".



وقالت دائرة الحدود الاذربيجانية إن "وحدات من دائرة الحدود الاذربيجانية أقامت نقطة تفتيش على الاراضي الخاضعة لسيطرة اذربيجان، عند مدخل طريق لاتشين-خانكيندي"، ردا على تحرك مماثل من قبل ارمينيا.