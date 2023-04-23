بريطانيا أجلت دبلوماسيها وعائلاتهم من السودان

رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا أجلت دبلوماسيها وعائلاتهم من السودان



أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد أن الجيش البريطاني قام بإجلاء موظفي السفارة البريطانية وعائلاتهم من السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.



وقال سوناك في تغريدة على تويتر "انهت القوات العسكرية البريطانية عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".