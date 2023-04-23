إيطاليا تجلي رعاياها ورعايا سويسرا من السودان

بدأت ايطاليا الأحد عملية إجلاء رعاياها من السودان، ورعايا من سويسرا واعضاء في سفارة الكرسي الرسولي في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.





وقال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني لقناة "راي 3" "قمنا بالتواصل مع 140 ايطاليا يتواجدون في السودان، ونقوم بكل ما هو ممكن لضمان سلامتهم".





وأكد الوزير أن العملية ستجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع الايطالية.