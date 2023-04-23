فرنسا تجلي نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون

نقلت فرنسا زهاء 100 شخص من رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان على متن أول رحلة تقوم بها في إطار عملية إجلاء "معقدة" مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأحد.





وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "أقلعت طائرة أولى من الخرطوم ومن المتوقع أن تصل الى جيبوتي قرابة الساعة 18:00 (16:00 ت غ)"، مشيرا الى أنه من المقرر أن تقلع طائرة أخرى "عند الساعة 17:30" وعلى متنها أيضا ما يناهز 100 شخص.