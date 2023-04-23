فرنسا تعد بتسليم سفن وحافلات وسكك حديد لاوكرانيا

وعدت الحكومة الفرنسية بتزويد أوكرانيا سفنا وحافلات وسككا حديد بعد تضرر منشآت النقل في البلاد بسبب الغزو الروسي.





دعا الوزير المنتدب لشؤون النقل كليمان بون الذي اختتم الأحد زيارة لأوكرانيا استمرت أربعة أيام، الشركات الفرنسية "لتكون جاهزة من الآن خصوصا في قطاع النقل".