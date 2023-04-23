ماكرون يأسف لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد

ماكرون يأسف لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسفه لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.



وفي حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، حذّر ماكرون من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027.



وقال ماكرون "الخطأ المرتكب ربما كان عدم تواجدي بشكل كافٍ لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي... عليّ الانخراط مجددا في النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة". وأضاف "لذا أقوم بذلك في كل مكان".



وتقابل زيارات الرئيس البالغ 45 عاما الى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.



وشدد ماكرون على أن "الغضب" الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمراري في التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.



وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، في تراجع في شعبيته يعود بشكل أساسي الى جدل إصلاح نظام التقاعد.



وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".1



كذلك، أتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية، حين تفوّق في الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبن.