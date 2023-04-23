رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عن مفاوضات سلام مع متمردين من أوروميا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مساء الأحد عن بدء مفاوضات سلام مع جماعة متمردة في منطقة أوروميا الأكبر والأكثر تعدادا للسكان في البلاد والتي تحيط بالعاصمة أديس أبابا.





وقال أبيي إن "مفاوضات السلام" مع جيش تحرير أورومو "ستبدأ في تنزانيا الثلاثاء"، مضيفا أن "الحكومة والشعب الإثيوبيين في أمس الحاجة إلى هذه المفاوضات... أدعو الجميع للقيام بدوره".

