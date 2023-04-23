اسرائيل أوقفت نائبا أردنيا على خلفية "محاولة تهريب مزعومة لكميات سلاح"

اعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا في البرلمان الأردني يشتبه بأنه حاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الاردن الى الضفة الغربية.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي في بيان إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية" موضحا أن توقيفه جاء "للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".





وأكد المجالي إن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".