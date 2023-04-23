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الجيش الألماني يعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان

أخبار دولية
2023-04-23 | 17:17
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الجيش الألماني يعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان
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الجيش الألماني يعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان

أعلن الجيش الألماني الأحد أن طائرة تابعة له تقل 101 شخصا غادرت السودان في إطار جهود الإجلاء من الدولة التي تمزقها الحرب.
 
     
وقال الجيش عبر تويتر إن "أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم تابعة للجيش الألماني في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخصا تم إجلاؤهم"، مضيفًا أن إجمالي ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء.

أخبار دولية

الألماني

إجلاء

السودان

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