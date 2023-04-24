إسبانيا تعلن إجلاء نحو 100 شخص من السودان

أجلت إسبانيا نحو 100 شخص من السودان على متن طائرة عسكرية، من بينهم 30 إسبانيًا و70 آخرين من جنسيات أوروبية وأميركية لاتينية، حسب ما أفادت وزارة الخارجية ليل الأحد.



وجاء في بيان الخارجية أن "الطائرة العسكرية الإسبانية أقلعت من الخرطوم قبيل الساعة 11 مساء (21,00 ت غ) وعلى متنها نحو مئة راكب"، مشيرا إلى أن الطائرة كانت في طريقها إلى جيبوتي.