الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استراليا تكشف عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود
أخبار دولية
2023-04-23 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استراليا تكشف عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود
وزير الدفاع: اليوم وللمرة الأولى منذ 35 عاما نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع الأسترالية
كشفت أستراليا الاثنين عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع إعادة تركيز استراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيدا عن سواحلها.
ولفت وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس الذي وضع تصورا يعزز فيه قدرات أستراليا الهجومية البعيدة المدى، الى أن الاستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي "لم تعد تفي بالمطلوب".
وأوضح أنه في مواجهة الصين التي باتت أكثر قوة، ستحول أستراليا تركيزها إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى حدودها سواء في البحر أو الجو أو الفضاء الالكتروني.
وقال مارليس: "اليوم وللمرة الأولى منذ 35 عاما نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع الأسترالية".
وأشارت المراجعة الاستراتيجية التي قامت بها وزارة الدفاع الأسترالية إلى إن النمو العسكري لبكين هو الآن الأكبر والأكثر طموحا مقارنة بأي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في المراجعة أن "هذا النمو يحدث بدون شفافية أو طمأنة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن النوايا الاستراتيجية للصين"، مستخدمة مصطلحا آخر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضافت أن "تأكيد الصين لسيادتها على بحر الصين الجنوبي يهدد النظام القائم على القواعد الدولية في المحيطين الهندي والهادئ بطريقة تؤثر سلبا على مصالح أستراليا الوطنية".
وأعلنت أستراليا عن هدف رئيسيي في استراتيجيتها الجديدة يركز على تطوير غواصات خفية بعيدة المدى تعمل بالطاقة النووية.
وسيشهد هذا العام أيضا مراجعة قصيرة مستقلة لأسطول القوات البحرية للتأكد من أن السفن الحربية قادرة على التكامل مع القدرات التي توفرها الغواصات النووية الجديدة.
كذلك، سيركز الجيش الأسترالي بشكل أكبر على قدراته للدفاع عن سواحل البلاد، ولا سيما في المناطق الشمالية الشاسعة.
ونتيجة لذلك، سيتم تقليص خطة شراء 450 مركبة قتالية للمشاة إلى 129 فقط.
ويخشى المخططون العسكريون الأستراليون من أن تتمكن الصين بقدراتها العسكرية الكبيرة من عزل أستراليا عن شركائها التجاريين وسلاسل التوريد العالمية.
وأشارت المراجعة إلى أن عودة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين الصين والولايات المتحدة "يجب أن ينظر إليها على أنها السمة المميزة لمنطقتنا وزمننا".
أخبار دولية
أستراليا
قوات الدفاع
ريتشارد مارليس
التالي
دراسة: أوروبا سجلت عام 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة
مقتل 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-04
أستراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية
أخبار دولية
2023-04-04
أستراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-02
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-02
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
0
أخبار دولية
2023-03-13
رئيس وزراء أستراليا يصف إتفاق الغواصات بأنه أكبر إستثمار عسكري في تاريخ البلاد
أخبار دولية
2023-03-13
رئيس وزراء أستراليا يصف إتفاق الغواصات بأنه أكبر إستثمار عسكري في تاريخ البلاد
0
أخبار دولية
2023-02-14
أستراليا تعلن أنّها ضبطت عملية تجسّس إيرانية على أراضيها
أخبار دولية
2023-02-14
أستراليا تعلن أنّها ضبطت عملية تجسّس إيرانية على أراضيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:51
الصين تؤكد إحترامها "لسيادة" كل الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي السابق
أخبار دولية
03:51
الصين تؤكد إحترامها "لسيادة" كل الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي السابق
0
أخبار دولية
03:13
قذائف إسرائيلية تستهدف ليلًا موقعًا لمجموعة موالية لإيران في جنوب سوريا
أخبار دولية
03:13
قذائف إسرائيلية تستهدف ليلًا موقعًا لمجموعة موالية لإيران في جنوب سوريا
0
أخبار دولية
03:03
بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان
أخبار دولية
03:03
بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان
0
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-03-31
سيّدة حاولت تهريب حشيشة الكيف إلى داخل سجن روميه... هذا ما حصل (صورة)
امن وقضاء
2023-03-31
سيّدة حاولت تهريب حشيشة الكيف إلى داخل سجن روميه... هذا ما حصل (صورة)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
0
صحف اليوم
2023-03-30
الكشف عن خلية تضمّ ضباطًا في الحرس الثوري خططت لعرقلة التقارب مع السعودية.. (الجريدة)
صحف اليوم
2023-03-30
الكشف عن خلية تضمّ ضباطًا في الحرس الثوري خططت لعرقلة التقارب مع السعودية.. (الجريدة)
0
منوعات
2023-04-20
حصان يوقف حركة المرور على طريق سريع... وفيديو يوثّق المشهد!
منوعات
2023-04-20
حصان يوقف حركة المرور على طريق سريع... وفيديو يوثّق المشهد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
0
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
0
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
2
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
3
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
4
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
5
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
6
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
7
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
8
أمن وقضاء
08:24
إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية
أمن وقضاء
08:24
إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store