روسيا تعلن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات الروسية الإثنين صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية كان يستهدف ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم حيث مقر أسطول البحر الأسود، من دون وقوع أضرار أو إصابات.



وقال ميخائيل رازفوجاييف الحاكم المحلّي للمدينة المعيّن من قبل موسكو: "تمّ صدّ محاولة هجوم على سيباستوبول اعتبارا من الساعة 3:30 صباحا".



وأضاف عبر تطبيق تلغرام: "تم تدمير مسيّرة (بحرية) من قبل" القوات المولجة الدفاع عن الميناء، في حين "انفجرت (المسيّرة) الثانية من تلقاء نفسها"، مشيرا الى أن هذا التصدّي وقع خارج المنشأة التي لم تتعرض أي أجزاء من "بنيتها التحتية" لأضرار جراء ذلك.



والمسيّرات البحرية هي معدّات تعمل على سطح الماء ويتم تشغيلها عن بعد.



وأكد رازفوجاييف أن "الهدوء يسود في المدينة حاليا. كل القوات والأجهزة هي في حال جاهزية للقتال" بحال الحاجة.



وسيفاستوبول هي مقرّ أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية. وتعرض الميناء الواقع في القرم التي ضمّتها موسكو من كييف في العام 2014، لسلسلة هجمات منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط 2022، استخدمت فيها مسيّرات جوية وبحرية.



وفي منتصف نيسان، أعلنت السلطات الروسية إلغاء احتفالات الأول من أيار والتاسع منه (تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا) في القرم لأسباب "أمنية".