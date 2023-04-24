قذائف إسرائيلية تستهدف ليلًا موقعًا لمجموعة موالية لإيران في جنوب سوريا

قذائف إسرائيلية تستهدف ليلًا موقعًا لمجموعة موالية لإيران في جنوب سوريا

إستهدفت قذائف إسرائيلية ليل الأحد الإثنين موقعًا لمجموعة سورية موالية لطهران في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.



وأفاد المرصد بأن "القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية موقعًا في ريف القنيطرة تتمركز فيه قوات من "المقاومة السورية لتحرير الجولان"، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في مرتفعات الجولان.



وترأس القيادي في الحزب سمير القنطار المجموعة قبل مقتله في قصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.



ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، لكن صحيفة الوطن وإذاعة "شام أف أم" المحليتين والمقربتين من دمشق أفادتا عن "عدوان إسرائيلي" إستهدف موقع قرص النفل في ريف القنيطرة الشمالي.



وتشهد المنطقة المستهدفة، وفق المرصد، نشاطًا لمجموعات محلية موالية لحزب الله.