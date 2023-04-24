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بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان

أعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال بوريل لصحافيين: "كانت عملية معقدة وناجحة".