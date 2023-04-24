الصين تؤكد إحترامها "لسيادة" كل الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي السابق

الصين تؤكد إحترامها "لسيادة" كل الدول المنبثقة عن الإتحاد السوفياتي السابق

أكدت الصين الاثنين أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق "دولا ذات سيادة"، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس شكك فيه بسيادة البلدان، تنديدا واسعا في أوروبا.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفياتي".

