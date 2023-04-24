الصين وسنغافورة تجريان تدريبات بحرية مشتركة

الصين وسنغافورة تجريان تدريبات بحرية مشتركة

تجري الصين وسنغافورة تدريبات بحرية مشتركة هذا الأسبوع، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الصينية الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان إن بحرية الجيش الصيني سترسل فرقاطة يولين التابعة لها بالإضافة إلى كاسحة الألغام تشيبي للمشاركة في التدريبات التي ستجرى حول سنغافورة من "نهاية نيسان حتى أوائل أيار".



وكان البلدان اتفقا العام الماضي على إجراء هذه التدريبات خلال اجتماع لوزيري دفاع البلدين، من دون الشكف عن تفاصيل.



وتجري سنغافورة بانتظام تدريبات عسكرية مع دول من المنطقة والعالم. وشارك جنود من سنغافورة في تدريبات "كوبرا غولد" الضخمة مع جنود أميركيين في تايلاند في آذار الماضي.



ويشارك ممثلون عن البحرية الصينية في معرض "اي دي ام اكس" للدفاع البحري في سنغافورة الشهر المقبل.



ويأتي الاعلان بعد أيام من لقاء وزير الدفاع السنغافوري إينغ هين مع قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادىء للبحث في تعزيز التعاون في التدريبات العسكرية.



وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع أكدوا الاسبوع الماضي أنهم يعارضون "الأنشطة العسكرية" الصينية في بحر الصين الجنوبي.



وكانت الصين وسنغافورة اجريتا في السابق تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، بينها تدريبات مشتركة في 2021.