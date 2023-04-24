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بريطانيا تفرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني

أخبار دولية
2023-04-24 | 07:11
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بريطانيا تفرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني
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بريطانيا تفرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
      
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته".

أخبار دولية

بريطانيا

عقوبات

الحرس الثوري الإيراني

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