فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

فرنسا تغلق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر



أعلنت فرنسا الإثنين إغلاق سفارتها في السودان حيث دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها.



وستُغلق البعثة الفرنسية في الخرطوم "حتى إشعار آخر" وفق وزارة الخارجية ولن تكون بعد الآن نقطة لتجمع الأجانب الساعين لمغادرة السودان.

