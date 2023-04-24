الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الناطق باسم الكرملين يؤكّد أن نجله شارك في القتال في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-04-24 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الناطق باسم الكرملين يؤكّد أن نجله شارك في القتال في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الناطق باسم الكرملين يؤكّد أن نجله شارك في القتال في أوكرانيا

نجل الناطق باسم الكرملين يشارك في القتال في أوكرانيا

أكّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن نجله نيكولاي شارك في القتال في أوكرانيا، بعد أشهر من اتهامه برفض تلبية نداء التعبئة.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين لصحافيين: "نيكولاي هو من اتخذ هذا القرار، إنه بالغ. نعم، بالطبع، شارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
 
السبت، أكّد رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين أن نيكولاي بيسكوف (33 عامًا) خدم "بشجاعة وبطولة" لمدة ستة أشهر في شرق أوكرانيا، بالسرّ وتحت اسم آخر، على راجمة صواريخ "تورنادو" في صفوف قوات فاغنر.
 
وقال بريغوجين في رسالة نشرها جهاز "فاغنر" الإعلامي "طبعًا بالنسبة للناس، لا يبدو هذا الوضع شائعًا، لأن الجميع معتاد على أن أولاد النخبة يُخبّئهم أهلهم". 
 
وأكّد أنه نصح نيكولاي بيسكوف بعدم الخدمة في صفوف الجيش الروسي ليتجنّب التهميش في المقرات العامة ولئلّا يُرسل إلى "مفرمة اللحم" في الصفوف الأمامية في القتال.
     
بعد تصريحات بريغوجين هذه، نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" اليومية مقابلة مع نيكولاي بيسكوف قال فيها إنه اختار أن يقاتل من أجل أداء "واجبه" وإنه حصل على ميدالية لإنجازاته العسكرية.
     
قبل ستة أشهر، اتُهم نيكولاي بيسكوف برفض تلبية نداء التعبئة للقتال في أوكرانيا عقب نشر محادثة هاتفية انتشرت على نطاق واسع على الانترنت. ففي نهاية أيلول، اتّصل مدوّن داعم للمعارض أليكسي نافالني مباشرة بنجل المتحدث الروسي، مدّعيًا أنه مجنّد في الجيش مكلّف الاتصال بعناصر الاحتياط الذين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزء منهم.
 
قال نيكولاي حينها: "إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، يجب أن تفهموا أنه ليس صحيحًا أن أكون هناك"، مضيفًا "سأحلّ المسألة على مستوى آخر".
 
يتّهم معارضون وناشطون مؤيدون للنزاع في أوكرانيا بانتظام أعضاء النخبة السياسية الروسية بالاستفادة من الامتيازات لمنع إرسال أقاربهم إلى جبهة القتال.

أخبار دولية

أوكرانيا

الكرملين

روسيا

LBCI التالي
إسبانيا تعلن إجلاء نحو 100 شخص من السودان
الجيش الألماني يعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-02

الكرملين: روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-04-22

لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد "حل تفاوضي" بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-04-21

أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلاً بمسيّرات إيرانية أسقطنا غالبيتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:22

إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس

LBCI
أخبار دولية
10:52

ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟

LBCI
أخبار دولية
10:36

غوتيريش يندد أمام لافروف بـ"الدمار" الناجم عن غزو أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
10:23

كازاخستان تحض رعاياها على عدم القتال في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:38

محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!

LBCI
منوعات
10:42

جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-15

زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد ولبنان والدانمارك

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-23

البخاري سيلتقي جعجع وجنبلاط... والموقف السعودي لا يزال على حاله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...

LBCI
أخبار لبنان
06:26

مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما

LBCI
أخبار لبنان
04:50

صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى

LBCI
أخبار لبنان
03:41

إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات

LBCI
رياضة
13:26

متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:40

إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ

LBCI
أخبار لبنان
15:23

بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام

LBCI
صحف اليوم
00:05

مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)

LBCI
أخبار لبنان
17:09

جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري

LBCI
فنّ
04:38

محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!

LBCI
أمن وقضاء
04:07

يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما

LBCI
حال الطقس
01:13

منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع

LBCI
صحف اليوم
01:09

أسرار الصحف 24 -4- 2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة