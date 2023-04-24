الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الناطق باسم الكرملين يؤكّد أن نجله شارك في القتال في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-24 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الناطق باسم الكرملين يؤكّد أن نجله شارك في القتال في أوكرانيا
نجل الناطق باسم الكرملين يشارك في القتال في أوكرانيا
أكّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن نجله نيكولاي شارك في القتال في أوكرانيا، بعد أشهر من اتهامه برفض تلبية نداء التعبئة.
وقال المتحدث باسم الكرملين لصحافيين: "نيكولاي هو من اتخذ هذا القرار، إنه بالغ. نعم، بالطبع، شارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
السبت، أكّد رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين أن نيكولاي بيسكوف (33 عامًا) خدم "بشجاعة وبطولة" لمدة ستة أشهر في شرق أوكرانيا، بالسرّ وتحت اسم آخر، على راجمة صواريخ "تورنادو" في صفوف قوات فاغنر.
وقال بريغوجين في رسالة نشرها جهاز "فاغنر" الإعلامي "طبعًا بالنسبة للناس، لا يبدو هذا الوضع شائعًا، لأن الجميع معتاد على أن أولاد النخبة يُخبّئهم أهلهم".
وأكّد أنه نصح نيكولاي بيسكوف بعدم الخدمة في صفوف الجيش الروسي ليتجنّب التهميش في المقرات العامة ولئلّا يُرسل إلى "مفرمة اللحم" في الصفوف الأمامية في القتال.
بعد تصريحات بريغوجين هذه، نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" اليومية مقابلة مع نيكولاي بيسكوف قال فيها إنه اختار أن يقاتل من أجل أداء "واجبه" وإنه حصل على ميدالية لإنجازاته العسكرية.
قبل ستة أشهر، اتُهم نيكولاي بيسكوف برفض تلبية نداء التعبئة للقتال في أوكرانيا عقب نشر محادثة هاتفية انتشرت على نطاق واسع على الانترنت. ففي نهاية أيلول، اتّصل مدوّن داعم للمعارض أليكسي نافالني مباشرة بنجل المتحدث الروسي، مدّعيًا أنه مجنّد في الجيش مكلّف الاتصال بعناصر الاحتياط الذين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزء منهم.
قال نيكولاي حينها: "إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، يجب أن تفهموا أنه ليس صحيحًا أن أكون هناك"، مضيفًا "سأحلّ المسألة على مستوى آخر".
يتّهم معارضون وناشطون مؤيدون للنزاع في أوكرانيا بانتظام أعضاء النخبة السياسية الروسية بالاستفادة من الامتيازات لمنع إرسال أقاربهم إلى جبهة القتال.
أخبار دولية
أوكرانيا
الكرملين
روسيا
التالي
إسبانيا تعلن إجلاء نحو 100 شخص من السودان
الجيش الألماني يعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-02
الكرملين: روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا
آخر الأخبار
2023-02-02
الكرملين: روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-02-01
الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا
أخبار دولية
2023-02-01
الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا
0
أخبار دولية
2023-04-22
لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد "حل تفاوضي" بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2023-04-22
لولا يؤكد عزمه السعي لايجاد "حل تفاوضي" بين أوكرانيا وروسيا
0
أخبار دولية
2023-04-21
أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلاً بمسيّرات إيرانية أسقطنا غالبيتها
أخبار دولية
2023-04-21
أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلاً بمسيّرات إيرانية أسقطنا غالبيتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:22
إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس
أخبار دولية
11:22
إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس
0
أخبار دولية
10:52
ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟
أخبار دولية
10:52
ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟
0
أخبار دولية
10:36
غوتيريش يندد أمام لافروف بـ"الدمار" الناجم عن غزو أوكرانيا
أخبار دولية
10:36
غوتيريش يندد أمام لافروف بـ"الدمار" الناجم عن غزو أوكرانيا
0
أخبار دولية
10:23
كازاخستان تحض رعاياها على عدم القتال في أوكرانيا
أخبار دولية
10:23
كازاخستان تحض رعاياها على عدم القتال في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
0
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
0
أخبار لبنان
2023-03-15
زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد ولبنان والدانمارك
أخبار لبنان
2023-03-15
زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد ولبنان والدانمارك
0
أخبار لبنان
2023-04-23
البخاري سيلتقي جعجع وجنبلاط... والموقف السعودي لا يزال على حاله
أخبار لبنان
2023-04-23
البخاري سيلتقي جعجع وجنبلاط... والموقف السعودي لا يزال على حاله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...
0
أخبار لبنان
06:26
مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما
أخبار لبنان
06:26
مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما
0
أخبار لبنان
04:50
صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى
أخبار لبنان
04:50
صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى
0
أخبار لبنان
03:41
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
أخبار لبنان
03:41
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
0
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
2
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
3
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
4
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
5
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
6
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
7
حال الطقس
01:13
منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع
حال الطقس
01:13
منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع
8
صحف اليوم
01:09
أسرار الصحف 24 -4- 2023
صحف اليوم
01:09
أسرار الصحف 24 -4- 2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store