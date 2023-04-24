غوتيريش: النزاع في السودان قد "يمتد إلى كامل المنطقة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد "تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".



وشدد على ضرورة أن نبذل جميعا كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية، مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار