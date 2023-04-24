غوتيريش يندد أمام لافروف بـ"الدمار" الناجم عن غزو أوكرانيا

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الدمار" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



ورأى غوتيريش أمام لافروف أن الغزو الروسي ينتهك القانون الدولي و"يتسبب بمعاناة هائلة" للشعب الأوكراني.