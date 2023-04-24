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ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟

أخبار دولية
2023-04-24 | 10:52
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ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟
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ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس ... ماذا قال الاخير؟

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لسفير الصين في باريس، اثر تصريحاته التي شككت في سيادة دول منبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق، وشدد على أن حدود تلك الدول "لا يمكن المساس بها".
 
وقال ماكرون للصحافيين على هامش مشاركته في قمة ببلجيكا:  "أعتقد أنه لا يجب على دبلوماسي استخدام هذا النوع من العبارات".

أخبار دولية

ماكرون

السفير الصيني

فرنسا

الصين

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