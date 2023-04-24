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إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس

أخبار دولية
2023-04-24 | 11:22
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إصابة خمسة في &quot;اعتداء&quot; بسيارة في القدس
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إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس

إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس

اصيب خمسة اشخاص على الاقل الإثنين بعد أن صدمتهم سيارة وسط القدس، فيما وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الامر بانه "اعتداء ارهابي".
      
وقالت خدمات الاسعاف الاسرائيلية في بيان إن عددا من المشاة اصيبوا من بينهم مسن يبلغ 70 عاما في "حالة خطرة" بالإضافة إلى سيدة عمرها 30 عاما وثلاثة رجال آخرين.
   
من جانبها، اعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت "بتحييد مشتبه به" في المكان مشيرة الى استدعاء"عدد كبير من رجال الشرطة" لتعزيزات أمنية. ولم تتحدث الشرطة عن "اعتداء". 
     
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان  "قبل عدة دقائق، في مكان ليس بعيدا من هنا، وقعت محاولة اخرى لقتل مواطنين اسرائيليين" واصفا ما حدث بأنه "اعتداء ارهابي".
     
ويأتي هذا بعد ساعات من مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في اريحا بالضفة الغربية المحتلة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بعملية "لمكافحة الارهاب".
     
ومنذ بداية كانون الثاني، أودى التصعيد بما لا يقلّ عن 97 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
     
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر في الجانب الفلسطيني، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.
 
 

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