فرنسا تدعو سفير الصين إلى "الالتزام بالمواقف الرسمية" لبكين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت الاثنين السفير الصيني في باريس وطلبت منه أن "يلتزم بالمواقف الرسمية لبلده في تصريحاته العلنية".وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغ السفير لو شاي "بأنه من غير المقبول التشكيك في احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لكل الدول، والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الملزمة للجميع".