من هو البلد الذي سيصبح الأكثر اكتظاظا في العالم بحلول نهاية نيسان؟

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الهند ستتجاوز الأسبوع المقبل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.



وأكدت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أنه "بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1,425,775,850 شخصًا، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين".