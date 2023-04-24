السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تطالب لافروف بالإفراج عن الصحافي ايفان غيرشكوفيتش

طالبت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أميركيين عديدين موقوفين في روسيا بينهم الصحافي ايفان غيرشكوفيتش.وقالت ليندا توماس غرينفيلد "أدعوكم، الآن، الى الإفراج فورا عن بول ويلن وايفان غيرشكوفيتش. (أطالبكم) بالسماح لبول وايفان بالعودة الى الوطن ووقف هذه الممارسة الهمجية لمرة واحدة وأخيرة". وتحدت لافروف أن "ينظر في عيني" اليزابيث ويلن، شقيقة بول الموقوف منذ أعوام والتي كانت حاضرة خلال جلسة مجلس الأمن.