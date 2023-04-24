مباحثات بين عبد اللهيان وهنية: تأكيد على استمرار التعاون والدعم

مباحثات بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيسِ المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد زيارة الاخيرِ للملكة العربية السعودية.



وأكد وزيرُ الخارجية الايراني استمرار الدعم المعنويّ والسياسي للشعب والمقاومة الفلسطينية.



في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عزم الفصائل الفلسطينية على الاستمرارِ في المقاومة.



ورحّب إسماعيل هنية بالاتفاقِ الأخير بين طهران والرياض، معتبرًا هذا الاتفاق يصبُ في مصلحة البلدين والمنطقة بأسرِها، وقال إن تل ابيب غير راضية عن هذا الاتفاق.